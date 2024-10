"Absolutnie, zdecydowanie". Pilny apel Bidena do Izraela

Prezydent USA Joe Biden wystosował w piątek stanowczy apel do Izraela, aby nie przeprowadzał ataków na siły ONZ stacjonujące w Libanie. Była to reakcja na ostatnie ostrzały stanowisk misji pokojowej UNIFIL. Jednocześnie szef Pentagonu Lloyd Austin zaapelował do Izraela o jak najszybsze zakończenie działań zbrojnych w tym regionie.