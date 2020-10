Aborcja ze względu na wady płodu. Andrzej Duda komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Przemysław Czarnek o roli kobiet. Andrzej Duda się nie zgadza

Głowa państwa jest zadowolona z tego, że do rządu dołączył Jarosław Kaczyński. Uważa, że mogło do tego dojść już wcześniej. Prezydent absencję prezesa PiS w rządzie nazwał brakiem, biorąc pod uwagę fakt, że są tam obecni najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy. - Ma ogromne doświadczenie, to wartość dodana - kompletował Kaczyńskiego Duda.

Kinga Duda doradcą głowy państwa. Prezydent komentuje

Polityk odniósł się również do roli swojej córki, która jest jego społecznym doradcą. Przyznaje, że ceni sobie zdanie Kingi Dudy. - Chciałem, żeby zalegalizowana i transparentna była sprawa tego, że często korzystam z jej zdania i wysłuchuję tego, co ma do powiedzenia. Uznałem, że powinna mieć status oficjalny, żeby nie było pytań, co ta 25-letnia pani tutaj robi - wyjaśnia prezydent.