Abonament RTV. Te osoby są zwolnione z obowiązku płacenia

KRRiT przypomina jednocześnie, że samo spełnienie jednego, ze wskazanych warunków nie jest wystarczające do zwolnienia z abonamentu (z wyłączeniem osób powyżej 75 lat, które są ustawowo zwolnione z opłat). Niezbędne jest dopełnienie stosowanych formalności w urzędzie pocztowym. "Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem".