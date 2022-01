Dwie minuty. Tyle "Wiadomości" poświęciły ofiarom pandemii

"Polska to kolejny europejski kraj, który przekroczył próg 100 tys. zgonów spowodowanych koronawirusem. Eksperci spodziewają się, że w najbliższych tygodniach uderzy w nas przetaczająca się właśnie przez Europę Zachodnią fala zachorowań wywołana wariantem Omikron. Z Omikronem walczą też Stany Zjednoczone, gdzie ostatniej doby wykryto ponad 1 mln 100 tys. nowych zakażeń" - tymi słowami Edyta Lewandowska zapowiedziała materiał, w którym ratownicy i lekarze apelowali do pacjentów o to, aby nie zgłaszali się do szpitala zbyt późno i nie lekceważyli objawów choroby, co może prowadzić do śmierci.