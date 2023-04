13-latka z Danii porwana i zgwałcona. "27 godzin koszmaru"

"Nie mam słów na to, co zrobiono Filippie. Tylko potwór mógł zrobić coś takiego dziecku" - mówiła w wywiadzie dla duńskiej gazety "Ekstra Bladet" matka dziewczynki. Na Facebooku podziękowała ona policji oraz wszystkim, którzy pomogli w poszukiwaniach jej córki. "27 godzin koszmaru dobiegło końca i moja ukochana Filippa jest w domu. Moje modlitwy zostały wysłuchane i Filippa ma się dobrze. My w całej rodzinie zostaliśmy mocno dotknięci, ale walczymy razem".