Z ciężarówki odpadło koło. Zabiło 21-latka

Stacja telewizyjna ABC13 rozmawiała z jednym ze świadków zdarzenia. Alexander Randrell powiedział, że widział, jak opona wyleciała z naczepy czarnej ciężarówki, która nie miała tablicy rejestracyjnej. - Opona poleciało prosto w przednią szybę. Widziałam szkło oraz to, jak maska wyskakuje w górę, a samochód zaczyna się obracać. Kierowca ciężarówki musiał widzieć ten wypadek, bo opuścił szybę. Jechałem na równi z nim i musiał zobaczyć to, co ja widziałem – powiedział w rozmowie z ABC13 Alexander Randrell, świadek wypadku.