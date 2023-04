Ukraińcy protestują. Żyją tu jak na froncie

Uchodźcy z Ukrainy myślą przede wszystkim o własnych dzieciach, bo gmina nie zapewniła im należytej edukacji. Ukraińskie dzieci chodzą do szkoły tylko dwa dni w tygodniu. "Wiemy, że w Holandii wszyscy chodzą do szkoły przez pięć dni" – mówi Tatiana Kapikyan. "Przez te dwa dni dzieci niewiele się nauczą, tylko kilka słów. To wszystko" - mówi w wywiadzie telewizyjnym młoda dziewczyna.