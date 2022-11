11 listopada. Bieg Niepodległości po raz 32. na ulicach Warszawy

Narodowe Święto Niepodległości to dzień, który ma przypominać Polakom o trudnej drodze do wolności. Rokrocznie 11 listopada w wielu miastach organizowane są różne atrakcje i wydarzenia. Części z nich patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inne pozwalają poczuć sportowego ducha. Do Warszawy po dwuletniej przerwie powraca Bieg Niepodległości. Jego uczestnicy utworzą na ulicach stolicy biało-czerwoną wstęgę.