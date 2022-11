Program obchodów 11 listopada. Uroczystości państwowe w Narodowe Święto Niepodległości

Obchody 11 listopada 2022. Kraków, Gdańsk, Katowice

Uroczystości odbywające się w Warszawie, Wrocławiu i Sulejówku nie będą jedynymi, zaplanowanymi przez organizatorów. Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programowego "Niepodległa", zachęca włodarzy i współorganizatorów obchodów Święta Niepodległości w innych polskich miastach do przyłączenia się do akcji wspólnego śpiewania hymnu państwowego w samo południe. "Wciąż zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wspólnego zaśpiewania hymnu. Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie czy pod Bazyliką Mariacką w Krakowie – gdzie również hejnaliści włączą się do akcji".