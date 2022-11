Długi weekend w listopadzie. Kto może liczyć na dodatkowe wolne?

Każdego roku w listopadzie wypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy. Są nimi uroczystość Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości. W 2022 roku ułożyły się one wyjątkowo korzystnie - 1 listopada wypadł bowiem we wtorek, a 11 listopada to piątek. Oznacza to, że dla wielu pracowników miesięczny wymiar pracy zmniejszył się.