Narodowe Święto Niepodległości Polski. Ogórki i pierogi w życzeniach od Komisji Europejskiej

W dniu polskiego Święta Niepodległości z całego świata płyną do naszego kraju życzenia i gratulacje. Niektóre w dość oryginalnej formie.

Wszystko opatrzone hashtagiem #StrongerTogether - z przypomnieniem, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Zareagował też poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba: "Ktoś, kto to akceptował, powinien stracić pracę. Żenujący poziom. Kolejny dowód, jak odrealnieni są urzędnicy UE. Jutro wystąpię o szczegóły (koszty, nazwiska)".

Dziennikarz Wojciech Wybranowski stwierdził zaś: "Poziom filmiku europejski. Co za żenada".

"Co to jest?!" - pytali inni użytkownicy związani z partią rządzącą. "Można było to zrobić lepiej. Ale może też lepiej niech już pokazują pierogi i ogórki niż np. parę innych rzeczy, którymi ostatnimi czasy zapewniliśmy sobie sławę na świecie" - ocenił dziennikarz Tomasz Żółciak.