31. Bieg Niepodległości 2019 Warszawa. Sprawdź trasę i dystans tegorocznego biegu z okazji 11 listopada

31. Bieg Niepodległości przebiegnie ulicami Warszawy w poniedziałek 11 listopada. Udział w tym wydarzeniu wezmą 22 tysiące biegaczy. Którędy będzie przebiegać 10-kilometrowa trasa? Utrudnienia w ruchu.

Start Biegu Niepodległości 2019 zaplanowano na poniedziałek 11 listopada o godzinie 11:11. Trasa Biegu Niepodległości nie powinna zaskoczyć uczestników. Biegacze wystartują z Ronda Radosława, następnie al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego dobiegną do Alei Niepodległości. Tam zawrócą na wysokości ul. Rakowickiej i drugą stroną ulicy wrócą do Rodna Radosława. Na tej samej trasie biegacze rywalizowali przed rokiem.

Bieg Niepodległości 2019 – trasa Nordic Walking i "Mili Niepodległości"

Bieg na 10 km to nie jedyny sportowy sposób na uczczenie 11 listopada. W Warszawie organizator Biegu Niepodległości przygotował również trasę Nordic Walking. Dystans tych zmagań to ok. 6,5 km. Uczestnicy Nordic Walking przejdą tą samą trasą co biegacze, z tą różnicą, że ich nawrót będzie miał miejsce na wysokości ulicy Koszykowej.