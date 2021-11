Michalski: "Patoriotyzm" pod skrzydłami państwa [OPINIA]

To główna lekcja, która popłynęła do dziesiątek tysięcy zgromadzonych. Tym ważniejsza, że otulona przez polskie władze zaszczytnym mianem "uroczystości państwowych". Słowa, które tam padały, nie trafiały przecież w próżnię, dlatego to Prawo i Sprawiedliwość musi wziąć za nie odpowiedzialność. Bo władza to nie tylko przywileje, z których można korzystać. To także odpowiedzialność, której nie pierwszy raz zabrakło.