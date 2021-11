Marsz Niepodległości. Były policjant: "Ktoś ostrzegł narodowców"

- Takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. Nie jest to ładny element Marszu Niepodległości. Mam nadzieję, że policja ustali sprawców i zostaną oni ukarani. To nawoływanie do nienawiści. Pamiętamy w przypadku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, czym to się skończyło… - uważa były oficer policji.