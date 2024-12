100 tys. w konkursach. Nagle problem. Jest tłumaczenie działacza PSL

"Znam i cenię Michała. Przez lata naszej bliskiej współpracy poznałem jego mocne strony" - chwalił Michała Marciniaka europoseł Krzysztof Hetman, kiedy ten kandydował do rady miasta Lublin. Polityk PSL wspierał ówczesnego zastępcę dyrektora swojego biura poselskiego, rozdając nawet razem z nim ulotki wyborcze. W kampanii wspierali go również inni znani politycy PSL, jak m.in. były rzecznik partii Jakub Stefaniak.

- Jeśli chodzi o ocenę wniosków, to komisja rozpatrywała je pod względem merytorycznym. Na pewno nie była to stworzona sytuacja pod pana Marciniaka. Po prostu stowarzyszenie dobrze napisało wniosek i na tej podstawie zostało tak ocenione - mówi Mazur.

Michał Marciniak do lipca był zastępcą dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Hetmana. Odszedł, kiedy otrzymał stanowisko zastępcy dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie. To instytucja podległa ministrowi obrony narodowej, którym jest prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja, w której partyjne nominacje są na porządku dziennym. Prezes Stanisław Mazur to przedsiębiorca i lokalny polityk Lewicy, który był kandydatem Paktu Senackiego w okręgu nr 15. W wyborach przegrał z kandydatem PiS, ale nowa ekipa rządząca nie zostawiła go na lodzie. W nowym rozdaniu dostał stanowisko prezesa WFOŚiGW z bardzo dobrą pensją. Urząd wprost nie podaje jej wysokości, ale z przedstawionych zasad wyliczania tej kwoty wynika, że to około 31 tys. zł brutto.