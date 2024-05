"Żydówa won" na drzwiach profesorki. Mobbing na uczelniach ma się dobrze

Innego naukowca, doktora habilitowanego nauk artystycznych, zwolniono z uczelni w Poznaniu. Sąd go przywrócił do pracy. I po powrocie do pracy posadzono go w piwnicy, w pomieszczeniu przypominającym schowek na szczotki, które na dodatek jest trwale monitorowane. Człowiek chce odejść z uczelni. Ale inne go nie chcą, bo on "chodzi do sądu".