Afera w prokuraturze. Minister Sprawiedliwości interweniuje

Podczas pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Dziewońska miała zostać przydzielona do śledztwa ws. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonego przez pełnomocnika spółki R4S. Jak poinformował Onet, podczas prowadzonych czynności rzecznik odmówiła działań mających na celu inwigilację dziennikarza, m.in. poprzez zdobycie jego billingów. Zdaniem Dziewońskiej takie działanie miało na celu ustalenie informatorów w innej poruszanej przez portal sprawie, która dotyczyła zakupu do prokuratury luksusowych mebli bez przetargu.