Zwrot ws. ukraińskiego zboża? Nowe informacje

Dziennikarze rozgłośni podkreślają, że jeden z głównych zapisów dotyczy mechanizmu ograniczeń eksportowych, który miałby wprowadzić Kijów. KE ocenia, że jest to dobra propozycja. "Celem jest, aby Ukraina robiła to co my chcemy, a nie, żeby sama decydowała w sprawie eksportu" - usłyszało RMF FM w Brukseli.