Koniec wielkiej przyjaźni z Ukrainą? Zełenski zwraca się ku "wrogowi" PiS-u

- Jest natomiast pytanie, czy my jako państwo udźwigniemy szansę zbudowania trwałego sojuszu z Ukrainą, jeśli poparcie dla spraw ukraińskich jest uzależnione od wewnętrznych czynników ryzyka. Jeżeli Polska zawiesza tak fundamentalny sojusz na okres kampanii wyborczej, musi to dawać Ukraińcom do myślenia. Oni są w tej chwili w trudnej sytuacji politycznej, głównie ze względu na niepewność co do przyszłego kursu polityki amerykańskiej - dodaje, nawiązując do sporu o ukraińskie zboże.