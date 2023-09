Zełenski chce zmian w ONZ. Widzi szczególną rolę dla Niemiec

Impas w ONZ

Jak wyjaśniał dalej Zełenski w swoim przemówieniu, ciągła obecność Rosji wśród stałych członków ONZ doprowadziła organizację do impasu. Moskwa dysponuje prawem weta w stosunku do każdej decyzji, która mogłaby zostać wprowadzona przez ONZ. - Prawo weta w rękach agresora jest tym, co doprowadziło ONZ do impasu - ostrzegł Zełenski.