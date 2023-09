Poważny problem Rosjan na froncie. Amerykanie pewni

Amerykański think tank opublikował raport dotyczący sytuacji na ukraińskim froncie. W publikacji wskazano, że "rosyjskie straty na zachodzie obwodu zaporoskiego miały w ostatnich dniach znacznie wzrosnąć, a armia zmaga się z brakiem zdolnych do walki jednostek, potrzebnych dowództwu do wzmocnienia tego odcinka frontu".