Azerbejdżan atakuje. Zginął burmistrz

Atak na Górski Karabach. Reakcje świata

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken wyraził we wtorek "głębokie zaniepokojenie" działaniami wojennymi Azerbejdżanu w Górskim Karabachu i wezwał władze w Baku do ich natychmiastowego wstrzymania. Do niezwłocznego zaprzestania działań bojowych i powrotu do negocjacji Azerbejdżan wezwał też kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a Francja zażądała jak najszybszego zwołania w tej sprawie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zbierze się ona w czwartek.