Erdogan o Rosji i Zachodzie. Zastanawiające słowa

Erdogan, który bierze udział w debacie generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oznajmił w wywiadzie przeprowadzonym w poniedziałek wieczorem, że "Rosja jest w takim samym stopniu wiarygodna jak Zachód", a on nie ma powodu, by nie ufać Rosjanom - relacjonuje Associated Press.