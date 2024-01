Zwrócą wielkie pieniądze? Bodnar zabrał głos ws. gwiazd TVP

- Ja myślę, że są sposoby na to, by odebrać pieniądze, które dostali. Mamy przepisy w Kodeksie cywilnym, które pozwalają na to, aby wskazywać, że wynagrodzenie za niektóre kwestie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego. To jest dość trudna procedura, ale nie jest niemożliwa - ocenił w rozmowie z TVN24 Adam Bodnar.