Nowy ruch Rady Mediów Narodowych. "Próba samobójcza w kontekście kosmicznych zarobków w TAI"

Jak pisze Krzysztof Czabański: "Treść wystosowanego przez Ministra komunikatu oraz wypowiedzi osób będących jego nominatami w spółkach mediów publicznych prowadzą do wniosku, że likwidacja będzie miała charakter pozorny. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie ona wykorzystana jako pretekst do rozwiązania umów o pracę z tymi osobami, których stosunki pracy podlegają szczególnej ochronie na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz innych ustaw. Dotyczy to w szczególności pracownic w okresie ciąży, okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także osób podlegających ochronie przedemerytalnej oraz niektórych członków zakładowych organizacji związkowych".