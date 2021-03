Zrzucił psa z ósmego piętra. Wyrok zapadł w jeden dzień

Oskarżony przyznał się dopiero przed sądem. Tłumaczył, że był poddenerwowany swoją sytuacja w pracy i irytowało go zachowanie psa, który wskoczył na stół. "Byłem zły na siebie, a nie na psa. Mówiłem mu, żeby zszedł z blatu, a on nie chciał posłuchać" - wyjaśniał.

Sąd skazał jednak mężczyznę na karę 1,5 roku więzienia bez zawieszenia. Orzekł też najwyższy z możliwych, 15-latni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt przez mężczyznę, a także zobowiązał go po uprawomocnieniu się wyroku do wpłaty 10 tys. zł na rzecz białostockiego schroniska.

Argumentując brak przesłanek do warunkowego zawieszenia wykonania kary sędzia nawiązała do ludzi, którzy nieraz z ogromnym narażeniem pomagają zwierzętom. "W takim zestawieniu widać drastyczność i okrucieństwo działania oskarżonego, brak jakiegokolwiek humanitaryzmu w jego zachowaniu, a to przecież stosunek do zwierząt świadczy o człowieczeństwie" - mówiła sędzia Kamieńska.