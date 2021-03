Gorzów Wielkopolski. Wyrok dla proboszcza po pożarze katedry

Do pożaru gorzowskiej świątyni doszło w lipcu 2017 roku. O przyczynienie się do niego oskarżono dwóch proboszczów, którzy mieli nie dopełnić swoich obowiązków związanych z regularnym kontrolowaniem stanu instalacji elektrycznej. Jeden z nich przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze. Wtorkowy wyrok dotyczy drugiego księdza Zbigniewa K., który do końca utrzymywał, że jest niewinny.