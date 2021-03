20-latek molestował seksualnie dzieci. Pójdzie do więzienia na 3 lata

Franciszek K. znajdował swoje ofiary przez Internet. 20-latek z Józefowa wykorzystywał seksualnie nieletnie dziewczynki w wieku 10-13 lat. Wyszukiwał je najczęściej na portalach społecznościowych. Zwabiał dzieci na spotkania, na których dopuszczał się molestowania i doprowadzał do obcowania płciowego.

Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak rodzice 10-letniej dziewczynki, do której wysyłał wiadomości, zawiadomili policję. Dziecko opowiedziało o wszystkim swojej matce.

Otwock. 20-latek molestował seksualnie dzieci. Ofiary znajdował w Internecie

Franciszek K. stanął przed otwockim sądem, który uznał go za winnego zarzucanych mu przestępstw. Jednak kara, którą mu wymierzono, nie wydaje się wysoka w zestawieniu z czynami, których się dopuścił. Zwłaszcza że 20-latek już parę lat miał molestować seksualnie osobę nieletnią.

Sąd wydał wyrok. 3 lata więzienia i przymusowe leczenie

Ponadto 20-latek ma całkowity zakaz kontaktowania się z 14-latką, którą nakłonił do obcowania płciowego i 11-latką, którą próbował do tego nakłonić. Jak donosi "Super Express", nie jest wykluczone, że prokuratura wniesie do sądu apelację od tego wyroku.