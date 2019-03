Zostali oskarżeni o pedofilię. Mieszkańcy napisali do Ziobry, chcą zorganizować pikietę

Pięciu mieszkańców z podkarpackiej wsi zostało oskarżonych o pedofilię. Jednak ich sąsiedzi nie wierzą w to. - Jak będzie pierwsza rozprawa, pójdziemy pod sąd - zapowiadają.

Wszystko zaczęło się od tego, że dziewczynka w 2016 roku trafiła do rodziny zastępczej w innej podrzeszowskiej wsi. Rok później zastępczą matkę zaniepokoiły nietypowe zachowania podopiecznej: miała dotykać się w intymne miejsca, wykrzykiwać w nocy imiona mężczyzn. Kobieta nabrała podejrzeń, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy seksualnej. W tym roku dziewczynka skończy 15 lat, śledczy podejrzewają, że do pierwszego aktu molestowania doszło, gdy miała 11 lat.

Biologiczna matka dziewczynki i Mariusza N. opowiadała, że zamykał się z nią w pokoju - tak wspominają sąsiedzi rodziny. - Podobno wchodził z nią do łazienki. Ale matka w ogóle na to nie reagowała, nie zwracała uwagi - mówi jeden z nich, wskazując na to, że kobieta bała się syna, który miał ją wielokrotnie bić.