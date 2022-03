Zorza polarna nad Polską. W czwartek warto wstać o świcie!

Nadciąga jedna z najsilniejszych burz słonecznych od kilku lat. Fala uderzeniowa powinna dotrzeć do Ziemi i dać piękne zorze - zapowiada twórca astronomicznego fanpage'a "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. Największe szanse, by obserwować to zjawisko, mają mieszkańcy północnej Polski.