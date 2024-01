Żona Kamińskiego zareagowała na wywiad agenta Tomka

- Pamiętam, że kiedy Tomasz Kaczmarek odszedł z CBA, był posłem, to relacje mojego męża z nim bardzo się rozluźniły. Ani my nie byliśmy gośćmi u niego, ani on nie był gościem u nas. Ale pamiętam, że zanim dostał Kaczmarek zarzuty, próbował się kontaktować z moim mężem, oczekując zapewne pomocy. Mój mąż ani nie spotkał się z nim, ani z nim nie rozmawiał, ani nie odpisywał na SMS-y. Pamiętam jak powiedział: "skoro kradnie, nie może liczyć na żadną naszą pomoc, absolutnie" - mówiła Kamińska nawiącując do głośnego wywiadu byłego agenta CBA, Tomasza Kaczmarka, w TVN. .