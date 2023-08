Zniknie informacja o telefonie zaufania. "Kwestia niefortunnego linku"

Okazuje się, że problem tkwi odnośniku do sexed.pl. - To jest kwestia tego niefortunnego linku do strony sexed.pl. Nie mogę podać żadnych wypowiedzi specjalistów wypowiadających się na temat treści zagrażających zdrowiu psychicznemu i rozwojowi psychicznemu dzieci. Ale ta strona istnieje, można ją obejrzeć - argumentowała Beata Kosiec z departament wychowania i edukacji włączającej.