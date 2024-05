Znana pozycja usunięta z listy lektur? "Nie jest jeszcze przesądzone"

- Obecnie mamy do czynienia z fikcją. Uczniowie nie mają czasu na czytanie wszystkich lektur - mówi dr Kinga Białek ze Szkoły Edukacji PAFW i UW. - To, co obecnie możemy zrobić, to odpowiedzialnie redukować listę lektur - przekazała ekspertka. Zwróciła szczególną uwagę na znanych autorów, którzy spędzają sen z powiek młodzieży.