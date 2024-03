Znana ilustratorka Agata "Endo" Nowicka o wychowywaniu córki: "W naszej rodzinie to kobiety decydują o sobie"

Chodzić na spacery. To jest nasz rytuał prawie codzienny: długi spacer wieczorem, o zachodzie słońca albo tuż po. 40 minut, czasami godzinę, łazimy po mieście, wzdłuż rzeki, po Brooklynie i to jest super czas, nasz czas. Ekrany zostają za nami. Idziemy razem, rozmawiamy. Nie patrzymy na siebie, ale idziemy w tym samym kierunku. Bardzo lubię taki stan z bliskimi osobami, np. jechać gdzieś przed siebie. To jest czas na rozmowy, rozpracowywanie problemów, zastanawianie się nad tym, co będzie, co byśmy chcieli. I to jest chyba najlepsze, co wymyśliłam, jeśli chodzi o wychowanie mojego dziecka. Na początku musiałam ją zmuszać, żeby chodziła ze mną, ale potem już zrozumiała, że to jest cenny czas i czasami sama mi przypomina. Jeżeli warto do czegoś zmuszać swoje dzieci, to do wspólnych spacerów.