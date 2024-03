Ekspert alarmuje ws. popularnych zabawek. "Sprzedajemy to trzylatkom"

Co roku pojawia się nowa wersja. Nie ginie wiara, że gdzieś w grze jest bodziec tak silny, że wciąga nasze dzieci i prowadzi do samobójstwa albo skrajnie ryzykownych zachowań. Oczywiście nie było żadnego niebieskiego wieloryba. To typowy przykład "juvenoi", czyli paranoi, paniki związanej z tym, że nie rozumiemy młodych, że oni są innym plemieniem. Media to nagłaśniają i powtarzają na zasadzie głuchego telefonu, bez weryfikacji. I rodzi się legenda miejska, która - co ciekawe - tym razem nie jest pierwotnie powtarzana przez młodych, tylko rozpowszechniana przez przerażonych rodziców. Dopiero później, wtórnie, trafia do młodych - przez listy dyrektorów, pogadanki wychowawcze... I co się dzieje? Dzieciaki zaczynają to odtwarzać: "A wiecie, że ja znam kogoś, kto naprawdę grał w niebieskiego wieloryba?", "To pobawmy się w to", "Nie masz psychy, żeby wejść na ten dach, co? Challenge". Samospełniające się proroctwo.