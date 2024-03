Ciągle mogę być potrzebny

Sama jest po zawale, zdrowie już nie to. Mimo to regularnie drałuje do syna pod górę. Przecież to tylko kilometr. Ogoli go, umyje, obetnie paznokcie. Pani Renia i pani Ewa doskonale się nim zajmują, ona tylko pomaga. - Przez dwanaście lat nie zrobiła mu się ani jedna odleżyna, wyobraża sobie pan?