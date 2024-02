Fala zachorowań na odrę. "Zagrożenie jest realne"

Rozmówca Wirtualnej Polski mówi, że podstawą jest bezpośredni kontakt rodziny z osobą znającą zagadnienie. - Czy to będzie pielęgniarka środowiskowa, czy to będzie zespół edukatorów na dany teren - nieważne. Ważne jest, by dotrzeć bezpośrednio do tych ludzi. My przecież wiemy, kto się nie szczepi, znamy te nazwiska, więc to nie jest jakaś tajemnica. Należałoby po prostu te rodziny zacząć sukcesywnie odwiedzać, rozmawiać, poznawać ich historie - zaznacza.