Katarzyna Bonda: Z tą historią powinna się zapoznać każda kobieta. Mnie przeraziła

Ten obraz, który wyłaniał się z akt, dla mnie jako kobiety nie był przyjemny. To jest drugi powód, dlaczego zdecydowałam się napisać tę książkę. Bo ja i tak będę ich bronić! One były zbyt łatwowierne, zakochiwały się za szybko, ale jednak spirala zła to był on. Zmyślnie nimi manipulował! Jeśli chociaż jedna dziewczyna po lekturze "Krwi w piach" zastanowi się nad zachowaniem lowelasa, z którym się spotyka, to będzie sukces. Bo prawdą jest, że gdyby te dziewczyny zachowały zdrowy rozsądek i wycofały się na czas z relacji z nim - do niektórych straszliwych zbrodni by nie doszło.