Zmiany w UE a tempo rozwoju technologicznego. Eksperci o wyzwaniach Europy

- Zmiany nie zabijają tempa rozwoju. Myślę, że te liczne regulacje kanalizują ten proces. UE stara się nadać pewnych ram temu procesowi, nie zabija, ale może trochę spowalnia. To jest kwestia też tego, na ile my społecznie jesteśmy w stanie zaakceptować to tempo zmian. Ta rama, którą tworzą programy, projekty, one nam pozwalają nadać ludzką twarz procesom technologicznym, humanizują te procesy - mówił prof. Łukasz Arendt z Uniwersytetu w Łodzi. Cyberprzestępczość rozwija się w szybkim tempie, dlatego regulacje i dostosowania są niezbędne, aby chronić państwa członkowskie, obywateli oraz przedsiębiorstwa. Brak działania mógłby skutkować większymi stratami i osłabieniem zaufania do gospodarki cyfrowej. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tym z ekspertami ds. UE. Zdaniem prof. Arendta, regulacje UE są konieczne dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ale ich skuteczność zależy od tego, czy będą elastyczne, proporcjonalne i wspierające innowacje. Balans między bezpieczeństwem a tempem zmian pozostaje kluczowym wyzwaniem, jednak nie zabija tempa rozwoju. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.