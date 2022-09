Zmiany w przeglądach rejestracyjnych. Co czeka kierowców?

Przegląd rejestracyjny to obowiązkowa kontrola stanu technicznego pojazdu, która ma na celu sprawdzenie możliwości dopuszczenia go do ruchu publicznego. Badanie to ma swoją ważność. Zazwyczaj jest to 12 miesięcy. Kiedy przegląd samochodu na stacji diagnostycznej przebiegnie pozytywnie, możliwe jest jego poruszanie się po drogach, ale na określony czas, który zależny jest od rodzaju pojazdu oraz jego wieku.