Prawo jazdy 2023. Kolejne zmiany w przepisach już od Nowego Roku

Zmiany Prawo Jazdy 2023 – trudniejszy egzamin teoretyczny

Planowane na przyszły rok nowelizacje dotyczące egzaminów na prawo jazdy 2023, chociaż zapowiadane od dwóch lat, wciąż są w fazie projektów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ministerstwo Infrastruktury zamierza utajnić pytania, które pojawiają się na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dotychczas stanowiły one informację publiczną, do której dostęp mieli wszyscy zainteresowani. Od nowego roku kandydaci na kierowców byliby więc zmuszeni do dokładniejszego zapoznania się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, co miałoby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach.