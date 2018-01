Zmiany w MSWiA. Brudziński wybrał nowego zastępcę?

Paweł Szefernaker zostanie wiceszefem MSWiA - tak wynika z informacji RMF24. W resorcie kierowanym przez Joachima Brudzińskiego będzie odpowiadać m.in za nadzór nad wojewodami, administracją publiczną oraz za kontakt z samorządami.



Co więcej, młody polityk PiS odpowiadał za kampanią internetową Andrzeja Dudy, wówczas kandydata na prezydenta. To właśnie wtedy Szefernaker miał otrzymać przezwisko "cyfrowy szogun". Mówi się również, że gdyby nie on, nie doszłoby do zwycięstwa PiS zarówno w wyborach prezydenckich, jak i samorządowych.