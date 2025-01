Nowa służba na granicy. Szukają chętnych, podali stawki

Funkcjonariusze kontraktowi będą również interweniować w pododdziałach zwartych w sytuacjach zbiorowego przekroczenia granicy oraz doprowadzać cudzoziemców do sądów i prokuratur .

Kontrakty będą zawierane na okres od trzech do pięciu lat . Mjr Zdanowicz dodała, że kandydaci przejdą rozmowy kwalifikacyjne, testy sprawnościowe, psychologiczne i z wiedzy ogólnej oraz postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Do służby mogą zgłaszać się byli funkcjonariusze Straży Granicznej, jak i osoby dotychczas niezwiązane ze służbą. Wynagrodzenie dla funkcjonariuszy poniżej 26. roku życia wyniesie ok. 6 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi m.in. "trzynastka", dodatek za wysługę oraz inne należności i świadczenia.