Episkopat znowu uderza w MEN. "Akt bezprawny"

24 stycznia 2025 roku członkowie oraz konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski spotkali się, by omówić ostatnie zmiany w nauczaniu religii w szkołach. Spotkanie, prowadzone przez biskupa Wojciecha Osiala, skupiło się na rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2025 roku, które wprowadza istotne zmiany w organizacji tych zajęć.

Rozporządzenie ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że od września 2025 roku zajęcia z religii zostaną zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Co więcej, zajęcia mają być umieszczone na pierwszej bądź ostatniej godzinie w planie lekcji. Według Komisji Wychowania Katolickiego KEP zmiany te są sprzeczne z obowiązującym prawem, ponieważ nie doszło do koniecznego porozumienia z Kościołem katolickim ani innymi związkami wyznaniowymi.