- Jeśli chodzi o Rosję i zachodnie siły pokojowe na linii frontu, to sprawa prezydenta Rosji. Nie sądzę, aby był zachwycony. Oni (władze Ukrainy — przyp. red.) chcą, żeby to była liczba pięciocyfrowa - 50-70 tysięcy osób. To armia, to porządna armia - powiedział Łukaszenko.