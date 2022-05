Zmiana nazwiska zwiększa szanse na znalezienie pracy na brytyjskim rynku

Brytyjskie media informują, że część osób zmieniło swoje imię i nazwisko tylko po to, by być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. "Przyjęcie zachodnio brzmiącego imienia lub nazwiska jest praktycznym, ale szkodliwym sposobem na obejście zepsutego systemu. Dla niektórych to integralna część ich tożsamości, tak samo jak religia czy kolor skóry, ale w wielu przypadkach pozostaje to sposobem na wyrównanie szans etapu selekcji" - czytamy w brytyjskich mediach.