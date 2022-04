Polski lekarz z Plymouth po raz ósmy oblał egzamin z języka angielskiego

Doktor Tomasz F. przeprowadził się do Wielkiej Brytanii z Krakowa w 2006 roku. Po przenosinach do Anglii pracował w kilku szpitalach, między innymi analizował dane echokardiograficzne do badań klinicznych. Największą bolączką lekarza była bardzo słaba znajomość języka angielskiego. Jego pracodawcy już dwukrotnie zawieszali doktora, bo obawiali się, że przez brak komunikacji może przyczynić się do krzywdy pacjenta.