Brytyjczycy nie zapomnieli. Defilada przed domem Polaka

Krótko o swojej historii opowiedział sam jubilat, który wcześniej zapytał uczestników, czy dostali swój kawałek tortu. - Dziękuję wszystkim za przybycie. Do Kidderminster przeprowadziłem się w 1947 roku, wcześniej razem z innymi żołnierzami byłem w Hereford. Było nas tu osiem tysięcy. Myśleliśmy, że zostaniemy tu trzy lata i wrócimy do Polski. W czasie wojny byłem trzykrotnie ranny. Moje najlepsze wspomnienie z czasów wojennych? To, że przeżyłem. To najlepsze wspomnienie.