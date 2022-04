Gigantyczne podwyżki. Brytyjczycy przeżyli szok. To nie koniec

Koszty mieszkania na Wyspach Brytyjskich są coraz wyższe, a według ekspertów nadciąga prawdziwe "cenowe tsunami". W kwietniu tradycyjnie nastąpiła waloryzacja kosztów energii elektrycznej i gazu. W 22 milionach gospodarstw domowych nowe rachunki będą średnio 54 procent wyższe niż do tej pory. Oznacza to, że w skali roku trzeba będzie zapłacić około 700 funtów więcej, a to dopiero początek. Część klientów twierdzi, że dostawcy w wielu przypadkach podnieśli kwoty nawet o sto procent.