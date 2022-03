Zapaść w domach opieki w Wielkiej Brytanii. Tysiące ludzi w potrzasku

- Odwiedzam Winnie codziennie. Włączam jej ulubione piosenki i tańczymy w jej pokoju. Uśmiecha się kiedy mnie widzi. Jestem jedyną osobą, jaką rozpoznaje. Będzie bardzo przestraszona jeśli nie będę mógł jej odwiedzać. Nie mogę spać w nocy, martwię się, co się wydarzy. Przyzwyczajenie się do obecnego miejsca zajęło miesiące. Winnie nie może już wyrazić swoich potrzeb, dlatego tak ważne jest, aby była otoczona przez opiekunów, którzy ją znają. Kiedy musieliśmy ją przenieść do domu opieki, moje serce było złamane. Teraz jest pod dobrą opieką, a ja odwiedzam ją każdego dnia. Nie mogę nawet myśleć o tym, że może zostać przeniesiona w inne miejsce - przyznał załamany Don Hurst.